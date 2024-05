OpenAI svela l'aggiornamento più importante di sempre per GPT-4: ecco GPT-4o

OpenAI , durante il suo evento Spring Update , ha finalmente svelato GPT-4o , ovvero l'aggiornamento più importante che abbia mai ricevuto il popolare chatbot . Questa versione, che sarà disponibile anche per gli utenti gratuiti, funzionerà in maniera simile a GPT-4, tuttavia con molta più velocità rispetto al "fratello maggiore".

Nuova modalità vocale e tempi di risposta più rapidi

Entrando nei particolari, GPT-4o beneficerà di una nuova tecnologia relativa alla modalità vocale, che gli utenti potranno sfruttare per parlare in maniera ottimale con ChatGPT tramite il proprio microfono. L'obiettivo di OpenAI, infatti, è quello di consentire agli utenti di parlare con il chatbot come se stessero conversando con una persona reale. Fino ad ora, tale modalità non garantiva un'esperienza sempre positiva. Ora, però, le cose potrebbero cambiare.

GPT-4o, infatti, grazie ad alcuni accorgimenti renderà possibile parlare molto più velocemente col chatbot. Per dimostrare il passo in avanti effettuato, l'azienda ha tenuto una conversazione di prova.

In questo contesto, il chatbot ha risposta al presentatore in maniera quasi instantanea. A riguardo, l'azienda ha evidenziato: "Con GPT-4o, abbiamo addestrato un singolo nuovo modello end-to-end su testo, visione e audio, il che significa che tutti gli input e le uscite vengono elaborati dalla stessa rete neurale". Inoltre, sempre durante la presentazione, GPT-4o è riuscito anche a fornire consigli al presentatore su come respirare in maniera più efficiente (prendendo dei campioni audio della sua voce).

Scendendo maggiormente nei dettagli, la nuova versione "Può rispondere agli ingressi audio in soli 232 millisecondi, con una media di 320 millisecondi, che è simile al tempo di risposta umano in una conversazione. Corrisponde alle prestazioni di GPT-4 Turbo sul testo in inglese e codice, con un miglioramento significativo sul testo in lingue non inglesi, pur essendo anche molto più veloce e il 50% più economico nell'API".