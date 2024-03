GPT-5 potrebbe debuttare prima del previsto e sarà "decisamente migliore"

Qualche giorno fa OpenAI, per errore, ha svelato in anteprima i suoi piani relativamente al lancio del nuovo GPT-4.5 Turbo. Tuttavia, le cose potrebbe cambiare, e anche più presto del previsto. Difatti, sembrerebbe che l'azienda potrebbe direttamente lanciare GPT-5 e, quindi, saltare la versione intermedia. Ancora forse più sorprendente, poi, sarebbe la data del presunto debutto: nella metà del 2024, in estate.

Inoltre, sempre secondo la fonte, alcuni clienti avrebbero già ricevuto la demo dell'ultimo modello e che lo abbiano definito "significativamente migliore rispetto a GPT-4". In attesa di saperne di più, è stato anche evidenziato che OpenAI starebbe ancora proseguendo con "l'allenamento" dell'IA, con la fase dei controlli di sicurezza ancora da avviare. Quest'ultimo processo è tra i più lunghi e complessi, soprattutto per evitare errori.