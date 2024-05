Tutti possono usare le versioni personalizzate di ChatGPT, gratuitamente (ma con alcuni limiti)

Dovete scrivere un blog, fare una ricerca per la scuola o creare un logo? Ora milioni di versioni del chatbot sono a portata di clic!

L'introduzione di GPT-4o e l'apertura ai clienti non paganti sono probabilmente le novità più importanti introdotte da OpenAI con l'annuncio di ieri, ma non sono le uniche (a proposito, se non lo avete ancora fatto ora è un buon momento per iscriversi a chatGPT e iniziare a usarlo). Oltre infatti alla possibilità di accedere al nuovo modello GPT-4, gli iscritti al piano gratuito potranno anche accedere al GPT Store, che consente di utilizzare le versioni personalizzate del popolarissimo chatbot.

Cos'è il GPT Store

Cos'è il GPT Store

Per chi non lo ricordasse, qualche mese fa OpenAI aveva annunciato il GPT Store, poi lanciato il 10 gennaio. Si tratta di un vero e proprio marketplace dove gli utenti possono scoprire e usare versioni personalizzate di ChatGPT che riuniscano istruzioni, conoscenze aggiuntive e qualsiasi combinazione di competenze. Qui potete trovare chatbot creati da OpenAI e dagli utenti specificamente pensati per certi compiti. Per esempio, i più popolari in questo momento sono Image generator, un GPT specializzato nella generazione e nel perfezionamento di immagini con un mix di tone.image generator professionale e amichevole

Write for me, che consente di scrivere contenuti su misura e coinvolgenti con particolare attenzione alla qualità, alla pertinenza e al conteggio preciso delle parole.

Scholar GPT, un GPT che migliora la ricerca con oltre 200 milioni di risorse e capacità di lettura critica integrate, con accesso a Google Scholar, PubMed, JSTOR, Arxiv e altro ancora, senza sforzo.

Consensus, che consente di effettuare ricerche di tipo scientifico, con riferimenti, spiegazioni, e addirittura scrive articoli supportati da documenti accademici.

Canva, per progettare presentazioni, loghi o post

per progettare presentazioni, loghi o post Logo Creator, per creare loghi e icone di app

Disponibile per tutti, ma con alcuni limiti

Adesso tutto questo sarà disponibile anche agli utenti non paganti, ma con alcuni limiti. Innanzi tutto, la creazione dei GPT sarà riservata sempre agli iscritti a GPT Plus, e in secondo luogo l'accesso ai GPT personalizzati sarà possibile solo tramite GPT-4o, quindi per un numero limitato di richieste. OpenAI ha anche detto che offrirà un programma di condivisione delle entrate basato sull'impegno per i costruttori di GPT, una soluzione che è partita come test a marzo ma ovviamente era limitata solo agli utenti paganti di ChatGPT. Al momento però non è ancora possibile usare i GPT personalizzati: lo strumento sarà disponibile per gli utenti non paganti nelle prossime settimane.