Prima o poi capita a tutti: ci si rende conto di aver accumulato troppi file e che è ora di liberare spazio sul Mac . Il sistema operativo di Apple include già un ottimo strumento per dare una pulita (cercando Spazio nelle Impostazioni, e cliccando poi sulla i accanto a ogni categoria di file) e ci sono parecchi programmi per la pulizia disponibili, ma GrandPerspective è un software che vi aiuterà a identificare cosa bisogna proprio cancellare.

Dopo aver eseguito una scansione (su una specifica cartella, oppure su tutto il disco) GrandPerspective mostra una schermata come quella che potete vedere qui sotto, dove la dimensione dei rettangoli è proporzionale al peso occupato: in questo modo, risulta subito evidente quali sono i file che occupano più spazio, ed è facile intuire quali sarebbe più utile cancellare.

Nella riga più in basso troverete il percorso (con il nome) del file e lo spazio occupato, in alto vari strumenti, tra cui quello per aprire rapidamente il file o la cartella evidenziata, cercare un file (tramite nome o estensione) o per cambiare il focus (guardando ler informazioni per il singolo file, la cartella che lo contiene, la cartella superiore, etc – utile per vedere quando occupa non solo il singolo file ma anche la cartella relativa).

È anche possibile cambiare lo schema dei colori utilizzato e il raggruppamento per colori (potete farvi un'idea dalla galleria qui sotto). GrandPerspective è un software che – come suggerisce il nome – vuole darvi una prospettiva più ampia sui vostri file, ed è utilissimo per vedere cosa stia prosciugando lo spazio sul vostro hard disk. E soprattutto è un software gratuito: lo potete scaricare liberamente da questo indirizzo o, se preferite supportare lo sviluppatore e ricevere subito gli aggiornamenti, potete acquistarlo a 2,99€ dall'App Store.