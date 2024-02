Una delle chicche di Xiaomi 14 Ultra funziona anche su altri telefoni

Stiamo parlando del grip per la fotocamera che l'azienda cinese ha presentato insieme a Xiaomi 14 Ultra, che poi è raffigurato anche nell'immagine di copertina che vedete in alto. Si tratta di un accessorio aggiuntivo che permette di aggiungere un'impugnatura per scattare foto a Xiaomi 14 Ultra. In realtà, il grip è qualcosa di più: l'accessorio infatti permette di regolare lo zoom, presenta pulsanti programmabili e un adattatore per i filtri, e fa anche ad powerbank (1.500 mAh) per prolungare ulteriormente l'autonomia.

La novità delle ultime ore è che tale accessorio non è compatibile solo con Xiaomi 14 Ultra. Qualcuno si è preso la briga di provarlo su altri smartphone, con discreto successo. Non su tutti gli smartphone compatibili in termini di dimensioni però è possibile accedere a tutte le funzioni. Andiamo a vedere quali sono i modelli che sono stati testati in termini di compatibilità e come funzionano:

Xiaomi 13 Ultra : il grip funziona correttamente in carica, per scattare foto ed effettuare lo zoom.

: il grip funziona correttamente in carica, per scattare foto ed effettuare lo zoom. OPPO Find X7 Ultra : il grip funziona correttamente in carica, per scattare foto ed effettuare lo zoom.

: il grip funziona correttamente in carica, per scattare foto ed effettuare lo zoom. Vivo X100 Pro : il grip funziona correttamente in carica e per scattare foto.

: il grip funziona correttamente in carica e per scattare foto. Honor Magic 6 Pro : il grip funziona correttamente in carica, per scattare foto ed effettuare lo zoom.

: il grip funziona correttamente in carica, per scattare foto ed effettuare lo zoom. OnePlus 12 : il grip funziona correttamente in carica e per scattare foto.

: il grip funziona correttamente in carica e per scattare foto. iPhone 15 Pro Max : il grip funziona solo per la ricarica.

: il grip funziona solo per la ricarica. Huawei Mate 60 Pro : l'accessorio non è compatibile per le dimensioni.

: l'accessorio non è compatibile per le dimensioni. Nubia Z60 Ultra : l'accessorio non è compatibile per le dimensioni.

: l'accessorio non è compatibile per le dimensioni. Galaxy S24 Ultra: l'accessorio non è compatibile per le dimensioni.

Insomma, avrete capito che l'accessorio presentato da Xiaomi non è un'esclusiva di Xiaomi 14 Ultra, e questo è un bene.

Avere a disposizione un accessorio di qualità per l'esperienza fotografica e per ricaricare la batteria, due aspetti fondamentali nel mondo smartphone di oggi, può giocare un ruolo significativo nell'utilizzo quotidiano.

Bisogna anche notare che i modelli elencati sono solo una piccola selezione di quelli che potrebbero essere concretamente compatibili con il grip sviluppato da Xiaomi. Sarà interessante testare l'accessorio anche con altri modelli, quando magari arriverà ufficialmente anche in Europa.