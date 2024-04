Grossi problemi con le chiamate e messaggi sui Pixel, succede anche a voi?

Attualmente c'è un motivo in meno per desiderare un Pixel. Nelle ultime ore sono emerse online diverse segnalazioni da parte di utenti con Pixel che lamentano grossi problemi con la connettività telefonica.

I problemi dei quali parliamo porterebbero i Google Pixel a non ricevere in maniera costante il segnale telefonico. Il risultato consiste in fastidiose quando sconvenienti disconnessioni in chiamata, o durante lo standby del dispositivo.