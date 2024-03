Grosso aggiornamento per Beeper: tante novità, ma niente iMessage

Abbiamo seguito con attenzione la nascita e l'evoluzione di Beeper, la nota piattaforma per la messaggistica unificata che prometteva di portare iMessage su Android. Quest'ultima vicenda si è rivelata complicata, ma nelle ultime ore Beeper ha ricevuto un nuovo aggiornamento.

Si tratta di un aggiornamento molto corposo per Beeper, il quale arriva in prima battuta per la sua app Android. Con questo update infatti sono stati riprogettati i bridge con le varie piattaforme di messaggistica, con un miglioramento delle performance netto. Andiamo a vedere insieme quali sono le novità introdotte: