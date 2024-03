Grosso bug per Xiaomi: un aggiornamento causa il bootloop per diversi smartphone

Ci sono delle brutte notizie per coloro che hanno uno smartphone Xiaomi (vi ricordiamo la nostra raccolta dei migliori smartphone divisi per fascia di prezzo). L'azienda cinese ha erroneamente distribuito un aggiornamento software, con il quale ha introdotto un bug molto rilevante. Il bug in questione causa il bootloop degli smartphone Xiaomi. Per bootloop intendiamo la fastidiosa situazione in cui lo smartphone si riavvia in continuazione, senza poter essere utilizzato. Il bootloop spesso richiede una nuova installazione del sistema operativo per essere risolto.

Sembra essere proprio questo il caso per gli utenti Xiaomi che sono stati colpiti dal bug. Tutto sarebbe nato da un aggiornamento rilasciato da Xiaomi tramite MIUI GetApps, con il quale un nuovo plugin per l'interfaccia sarebbe stato rilasciato. Sembra che, ovviamente per errore, sia stato rilasciato un plugin non compatibile con la MIUI che troviamo sugli smartphone Xiaomi. Da questo nasce il bootloop. Molto probabilmente, gli smartphone che hanno ricevuto tale plugin non riescono più ad avviare correttamente la MIUI proprio a causa di questo plugin non compatibile con l'interfaccia software di Xiaomi per i suoi smartphone. Xiaomi stessa ha riconosciuto il problema rilasciando un tweet su X per avvertire i suoi utenti. L'aggiornamento in questione è stato rimosso, ma nulla si può fare per coloro che l'avevano già installato. Xiaomi riferisce che il numero di utenti affetti dal bug è esiguo, anche se in rete emergono cifre rilevanti sulla diffusione del bug.