Il Gruppo LEGO inaugura a Monza il 26° LEGO Certified Store in Italia

Il Gruppo LEGO e Percassi hanno ufficializzato la seconda apertura di questo 2023. Il 16 giugno, a Monza, verrà inaugurato il 26° LEGO Certified Store, un punto di 140 mq di superficie (situato a via Carlo Alberto 10), che adotterà il nuovo retail concept. A riguardo, Rossana Mastrosimini, Channel Director LEGO Certified Stores West Europe, ha dichiarato: "Da sempre, esploriamo nuovi modi per elevare l'esperienza instore e soddisfare le esigenze dei nostri consumatori e delle nostre consumatrici, dai piccoli ai più grandi. Oltre al nuovo concept retail, che offrirà la possibilità di interagire con elementi digitali e fisici, i nostri appassionati avranno la possibilità di scoprire il nuovo servizio di CLICCA & RITIRA scaricando la LEGO Certified Store APP! Tantissime le iniziative per questa apertura, seguiteci!".

Ad accogliere i visitatori nell'inedito LEGO Certified Store ci sarà il modello 3D di uno dei nuovissimi personaggi della linea LEGO Ninjago: Arin. La costruzione è composta da 24.000 mattoncini e pesa più di 130 kg.

Inoltre, dal 16 al 18 giugno, il Gruppo LEGO e Universal Products & Experiences, in occasione del 30° anniversario dell'uscita nelle sale del film cult Jurassic Park, esporranno gratuitamente il modello 3D in mattoncini di un T-Rex gigante (312cm x 120cm x 190cm), che verrà posizionato all'ingresso della Villa Reale di Monza. Il modello, realizzato da Riccardo Zangelmi, unico LEGO Certified Professional Italiano, e altri 3 costruttori professionisti, sarà composto da 90.000 elementi LEGO ed avrà un peso complessivo di 270kg (ha richiesto 340 ore di lavoro tra progettazione e assemblaggio).