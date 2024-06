Il vostro telefono è più potente di quanto pensiate: potete giocarci a GTA 5!

Forse non lo sapete, ma per le mani potreste avere una vera e propria console portatile capace di farvi giocare a GTA 5 a 100 fps! Grazie a un emulatore, è infatti possibile eseguire giochi come GTA 5 o Fallout 4 su telefoni come Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, o comunque dotati di Snapdragon 8 Gen 3. Nel caso del primo, poi, DeX consente di farlo direttamente su un monitor esterno (sapete come attivare Samsung DeX sui Galaxy?).

Le potenzialità del chip

In questi giorni sul Web sono apparsi diversi video che evidenziano le potenzialità di questa piattaforma. Su YouTube, ETA Prime ha pubblicato un filmato in cui mostra un Galaxy S24 Ultra collegato a un monitor esterno tramite DeX eseguire titoli per PC come Fallout 4, Far Cry, Elder Scrolls: Oblivion e Bioshock Remastered.

Come si vede dal video, l'esperienza è più che soddisfacente, con la possibilità di arrivare a 60 fps, anche se in alcuni casi abbassando le impostazioni del gioco. In un altro video su X, si vede uno OnePlus 12 in grado di eseguire GTA 5 a 90-100 fps anche con impostazioni grafiche elevate e una mappatura dei controlli integrata.

Managed to run GTA 5 on my OnePlus 12 at an average 90-100fps 😍🤯



Horizon emulator is very well optimised for snapdragon 8Gen3 and this shows how powerful the chipset is. pic.twitter.com/hKXOOjWXwL — Starcommander✨👨🏻‍💻 (@Starcommander10) June 16, 2024

Ma com'è possibile eseguire un gioco per PC su un telefono? Grazie a un emulatore, ed è qui che il discorso diventa interessante, perché Snapdragon 8 Gen 3 è così potente da superare questo ostacolo che ha comunque un impatto sulle prestazioni. Certo, non tutto è perfetto. Nel caso del video di ETA Prime, che ha utilizzato un emulatore chiamato Winlator, non è possibile installare Steam e ha dovuto usare i pacchetti da GoG o giochi senza DRM. L'autore del video dichiara che ci sono problemi qui e là, ma è sicuro che con qualche ottimizzazione non potrà che migliorare. Anche l'altro video che mostra GTA 5 non è esente da difetti, con scatti e cali di prestazioni fino a 50 fps, in particolare quando vengono caricate nuove aree (anche se per brevi momenti e non hanno rovinato l'esperienza complessiva) e in situazioni complesse. Inoltre, aspettatevi un calo dell'autonomia importante, circa il 13,8% per ora (il che tutto sommato è anche accettabile) e un aumento delle temperature fino a 42°C (non proprio comodo da tenere in mano).

Fonte: Starcommander

Come usare un emulatore per giocare ai titoli per PC su telefono

Come dicevamo, ci sono diverse soluzioni che vi consentono di giocare ai titoli per PC sul vostro telefono. Uno di questi è Winlator, che è stato usato da ETA Prime per il suo video. Nella descrizione trovate qualche informazione, ma non è stato spiegato chiaramente come raggiungere questi risultati, anche se una risposta potete trovarla dall'altro video. Qui è stato usato un altro emulatore, Horizon. Starcommander, l'autore del video, ha utilizzato il metodo descritto da @4k_isn (Pixel Gamer 4k) su X. L'autore della guida include anche il file di GTA 5 nella descrizione, quindi non possiamo linkarlo nell'articolo, ma la procedura è descritta in modo molto chiaro e se possedete il gioco potete usarlo per giocarci anche da telefono. I requisiti minimi sono un telefono con Android 12 e Snapdragon 865, ma è consigliato almeno Snapdragon 8 Gen 2, oltre a 6 GB di RAM e più di 56 GB di spazio di archiviazione libero. Nella descrizione viene notato che i Pixel, non essendo dotati di chip Snapdragon, non sono supportati. Nel caso vogliate provare, tenete presente che non si tratta di una procedura ufficiale, quindi non ci prendiamo nessuna responsabilità in caso di problemi. A parte l'ottimizzazione e le temperature (e il loro effetto sul lungo termine), al momento il limite più grosso di queste procedure sembra essere il fatto che non è possibile installare Steam. Ma è la dimostrazione delle potenzialità di questo SoC, che ormai ha raggiunto livelli elevatissimi di prestazioni.

