L'annuncio di GTA 6 è previsto per il 24 ottobre prossimo

Che ci crediate o meno, GTA 6 non è mai stato davvero annunciato. Sono mesi che non si fa altro che parlare delle possibili date di annuncio, e tralasciando il gigantesco leak di filmati confermato dalla stessa Rockstar e una dichiarazione del CEO di Take-Two che parlava esplicitamente del GTA di nuova generazione, non è mai stato diffuso materiale ufficiale a riguardo del tanto atteso gioco di azione open world.

Ci sarebbe però una data da segnare sul calendario: 26 ottobre 2023. Purtroppo nemmeno questa è ufficiale, ma potrebbe non essere così improbabile. La data è stata segnalata da un leaker su Twitter, e altri leaker sono intervenuti nel thread confermando la data e addirittura aggiungendone altre due al mucchio. Il 26 ottobre dovrebbe essere la data di pubblicazione del trailer, ma ci saranno teaser di annuncio del gioco già il 24 ottobre e anche il 25.

Fidarsi di leaker qualsiasi su Twitter/X potrebbe non essere il massimo, ma le date riportate potrebbero tranquillamente essere frutto di calcoli ben ponderati.

L'arrivo di GTA 6, stando a quanto anticipato dal solito CEO di Take-Two, sarebbe previsto per l'anno fiscale 2024/2025, ovvero a partire da aprile del prossimo anno.

Torniamo a questo appunto indietro nel tempo. Rockstar svelò Red Dead Redemption 2 il 18 ottobre 2017, per poi pubblicare il primo vero trailer di gioco il 20 ottobre 2017. Il lancio avvenne un anno dopo, il 26 ottobre del 2018. Vogliamo andare ancora più indietro nel tempo? 25 ottobre 2011: Rockstar annunciava l'uscita di Grand Theft Auto V, il 2° videogioco più venduto di sempre, anche se per il lancio si dovette aspettare quasi due anni (17 settembre 2013). Si intravede insomma un pattern: possibile che Rockstar abbia scelto nuovamente il mese di ottobre per svelare al mondo Grand Theft Auto VI, per poi prepararsi al lancio nell'arco di massimo un anno.

Non ci rimane insomma che aspettare un mesetto e vedere se i leaker avevano ragione e per vedere se Rockstar è davvero un "animale abitudinario" per quanto riguarda le date e i periodi di annuncio dei suoi prodotti.