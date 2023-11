GTA 6 imminente: annuncio e trailer a brevissimo!

Finalmente ci siamo: dopo mesi (anni) di attese e indiscrezioni non confermate, questa volta abbiamo una fonte molto autorevole che lascia davvero sperare in un prossimo annuncio dell'attesissimo GTA 6 .

L'annuncio di GTA 6

Dovessimo scommettere punteremmo su domani, 9 novembre 2023 , perché in linea con altri annunci passati, ma Bloomberg non ha comunque riportato una data esatta.

Secondo fonti di Bloomberg infatti, Rockstar Games, la divisione di Take Two che è dietro il fortunato franchise, avrebbe intenzione di presentare GTA 6 già da questa settimana , quindi entro il 10 novembre (difficilmente "una bomba" simile potrebbe essere sganciata durante il weekend).

Il trailer

E il tanto atteso trailer di GTA 6? Per quello purtroppo ci sarà ancora da aspettare un po'. Questa settimana dovrebbe infatti esserci solo l'annuncio del gioco, mentre le prime clip ufficiali saranno rilasciate soltanto il mese prossimo.

Dicembre non è infatti un mese come gli altri per Rockstar Games, che è stata fondata proprio nel dicembre 1998, quindi rilasciare il trailer del suo gioco più atteso di sempre proprio in occasione del suo compleanno è un po' un auto-regalo che la software house farà a sé stessa e ai propri fan.

Purtroppo anche in questo caso non abbiamo ancora una data precisa. Scavando un po' negli archivi della storia di Rockstar potremmo scommettere qualcosa sul 14 dicembre 2023, sempre un giovedì, ma Bloomberg in merito non si è sbilanciato.

Preparatevi insomma a tornare a Vice City, questa volta nei panni di due protagonisti (un lui e una lei), in quella che probabilmente sarà una delle hit del decennio, visto il successo planetario che ancora oggi riscuote GTA V, che ormai punta al mastodontico traguardo delle 200 milioni di copie vendute.

A questo punto comunque è anche inutile lanciarsi in ulteriori congetture: a breve ne sapremo di più, questa volta (probabilmente) per davvero.