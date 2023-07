GTA 6 sarà un gioco da 2 miliardi di dollari?

GTA 6 continua a far parlare di sé. Stavolta, però, non si tratta di anticipazioni sulla trama o sui personaggi, bensì si discute sugli eventuali costi di produzione del nuovo capitolo della popolare saga di videogiochi. Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che questi costi abbiano raggiunto l'incredibile cifra di 2 miliardi di dollari. L'informazione, diffusa da GameRiot su Twitter, ha fatto subito discutere, anche perché in precedenza questi costi erano stati stimati intorno al miliardo di dollari.

Nello specifico, il tweet riporta che "In sviluppo del 2014, sarà il prodotto di intrattenimento più costoso di tutti i tempi". In effetti, un budget del genere, nell'ambito del gaming, non si è mai visto. Tra l'altro, anche considerando settori come quello cinematografico, la presunta cifra raggiunta sembra davvero faraonica. Inoltre, se la notizia venisse confermata, per coprire (e superare) i costi di produzione, il gioco dovrebbe vendere tantissimo, anche più delle previsioni fatte fino ad ora, che parlando di circa 14 milioni di copie vendute durante il periodo iniziale.