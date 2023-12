Perché GTA 6 è il gioco più atteso di sempre

Una lunga dieta

La saga di GTA è iniziata nel lontano 1997, ma è probabilmente solo con GTA III, uscito nel 2001, che tutto il potenziale della serie è fiorito.

Grand Theft Auto è stato in pratica l'inventore di un nuovo modo di giocare, che possiamo genericamente indicare con open world, una meccanica che in seguito è stata ripresa in mille modi e altrettanti titoli diversi. Non condividete il termine "inventore"? Ok, allora diciamo che GTA ha consacrato e sdoganato presso il grande pubblico le dinamiche open world.

Nei vari capitoli di GTA c'è sempre stato un sapiente mix (in dosi variabili) di RPG, azione, avventura, guida, e chi più ne ha più ne metta.

Ci sono sempre stati infatti numerosi giochi e sotto-giochi all'interno della trama principale, ma la possibilità di vagare per l'ampia mappa a fare quello che volevi, che fosse buttarsi col paracadute o compiere l'ennesima acrobazia folle, era il vero elemento inaspettato, che rompeva i canoni di linearità che contraddistinguevano i videogiochi dell'epoca.

E per un po' di anni l'onda di GTA fu come uno Tsunami. 2002: GTA Vice City. 2004: GTA San Andreas. 2008: GTA IV, con la sua grafica "next gen". E per finire, nel 2013, GTA V, un gioco così longevo che ancora oggi viene giocato in locale e soprattutto online, e continuano a fiorire modifiche per adattarlo ai tempi che passano.

E poi iniziò il digiuno. Sono passati oltre dieci anni dall'ultimo capitolo della saga, che nel frattempo ha visto il sorgere di numerose imitazioni di ogni genere, che non hanno fatto altre che alzare l'asticella in attesa di GTA 6.

A tutto ciò aggiungete il fatto che GTA V punta ormai a 200 milioni di copie vendute, al terzo posto nel podio dei videogiochi più venduti di sempre.

Logico quindi che le aspettative siano altissime, sia per il prolungarsi della dieta, sia perché la concorrenza non è certo stata a guardare, ma tutti si aspettano che sia GTA a reinventare un genere che lui stesso ha consacrato. Se ci riuscirà o meno lo scopriremo solo dopo il suo rilascio, cosa che probabilmente non avverrà prima di un altro anno, durante il quale teaser, trailer e altri leak non faranno altro che aumentare l'hype di cui abbiamo parlato finora (col rischio forse di pomparlo anche troppo, ma questo è un altro discorso).

Peccato poi che il digiuno continui, perché GTA 6 non uscirà prima del 2025 e solo su console next gen. E le scimmie ballano...