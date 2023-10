GTA 6 userà il motore grafico RAGE 9: quali vantaggi apporterà?

GTA 6 è uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, e se gran parte delle informazioni in nostro possesso provengono da un mix di anticipazioni guidate e leak clamorosi, un recente rapporto ha acceso le aspettative dei fan, almeno dal punto di vista della grafica. Rockstar Mag, infatti, ha pubblicato un dettagliato articolo sul nuovo motore grafico del gioco, RAGE 9, spiegando come possiamo aspettarci miglioramenti sostanziali rispetto al passato. Ma prima di andare a vederli, cerchiamo di spiegare cos'è successo e come si è probabilmente arrivati a questa anticipazione. L'anno scorso, Rockstar Games (lo sviluppatore di GTA) è stata oggetto di un furto di una novantina di video che, diffusi in rete, hanno alimentato diverse critiche da parte dei fan. Proprio per quanto riguardava la qualità grafica dell'attesissimo gioco. Lo sviluppatore ha subito messo le mani avanti, affermando che si trattava di prototipi che non rivelavano le capacità del titolo, e ora grazie alle sue fonti interne Rockstar Mag si è spinta oltre, affermando che GTA 6 offrirà un divario grafico maggiore con Red Dead Redemption 2 (basato sul motore RAGE 8) rispetto a quello che quest'ultimo ha ottenuto se confrontato con GTA 5 (basato sul motore RAGE 7). Un'affermazione importante, ma che ha basi solide: il nuovo motore RAGE 9, che porterà una serie di miglioramenti su Fisica del gioco (acqua simulata fisicamente in tempo reale, migliori deformazioni del veicolo, ecc.).

(acqua simulata fisicamente in tempo reale, migliori deformazioni del veicolo, ecc.). Gestione del tempo più realistica (mattina, giorno, sera e notte)

(mattina, giorno, sera e notte) Qualità del rendering (texture, illuminazione, nuvole volumetriche, ecc.)

(texture, illuminazione, nuvole volumetriche, ecc.) Intelligenza artificiale (interazioni con gli NPC, reazione della polizia, ecc.) Il sito ha poi analizzato nello specifico questi aspetti, consentendoci uno scorcio su cosa possiamo attenderci, e ribadendo come con il nuovo motore RAGE l'intenzione di Rockstar Games non sia di fare la stessa cosa meglio, ma di farla in maniera diversa. Questo, a loro avviso, "consentirà di offrire qualcosa di mai visto prima nell'industria dei videogiochi". Andiamo a scoprire perché.

Fisica dell'acqua

L'acqua è uno degli elementi più difficili da riprodurre nei videogiochi, soprattutto dall'avvento del 3D, e la maggior parte degli sviluppatori utilizza un sistema mesh per il loro rendering, molto leggero dal punto di vista delle prestazioni. Con GTA 6 Rockstar Games ha ideato un sistema rivoluzionario, che consente di ottenere acqua fisicamente simulata in tempo reale. Questo è un meccanismo utilizzato per anni in applicazioni cinematografiche e 3D, ma il rendering non è mai stato "in tempo reale". Il team responsabile di questa missione si chiama «RAGE Technology Group«, ed è composto da ingegneri poco più che ventenni ma molto esperti in programmazione, fisica in tempo reale e matematica che, dopo mesi di ricerca, sperimentazione e ottimizzazione, sono riusciti simulare fisicamente l'acqua in un videogioco open-world in tempo reale (qui sotto potete vedere un'animazione del 2016 che mostra come apparirà l'acqua in GTA 6). Secondo Rockstar Mag, questi sforzi non possono che far pensare a un utilizzo più ampio di scene con l'acqua, magari con il surf.

Fisica dei veicoli

Secondo Rockstar Mag, in GTA 6 possiamo attenderci una serie di miglioramenti alla fisica dei veicoli grazie a un aumento significativo del numero di poligoni rispetto a GTA 5, che dovrebbe consentire deformazioni più precise e incidenti più realistici. Inoltre Rockstar Games punta anche a far sì che la personalizzazione del veicolo abbia un impatto non solo sull'estetica, ma anche sull'esperienza di guida, come uno spoiler sull'aderenza. In ogni caso questo non sarà un elemento chiave del gioco, e dovreste percepire un'esperienza di guida simile a quella di GTA 5.

L'illuminazione

Secondo Rockstar Mag, GTA 6 sarà il primo titolo della saga di Grand Theft Auto a presentare una luce fisicamente simulata, il che sarà possibile grazie al rendering a base fisica dei materiali (PBR, Physics-Based Rendering), che sono l'insieme di tecnologie che danno ai materiali proprietà ottiche fisiche (riflesso, rugosità, ecc.). Queste tecnologie erano disponibili già in RAGE 8 (Red Dead Redemption 2), che si basava sul rendering PBR, ma ora sono state migliorate per rendere le texture in modo più realistico in relazione alla luce, per un'esperienza più coinvolgente sia di giorno che di notte.

Il clima avrà un impatto sul gioco