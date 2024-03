GTA 6 è stato davvero rimandato al 2026?

Quando a dicembre è arrivato il primo trailer di GTA 6 l'entusiasmo iniziale si è un po' spento per via dell'unica informazione relativa alla data di lancio fornita da Rockstar: 2025 . La software house responsabile della serie non ha mai specificato una finestra di lancio, e non è da escludersi che l'uscita vera e propria sia dopo settembre, quanto più vicino possibile alle feste natalizie . Una mossa del genere aumenterebbe non solo il numero delle vendite del gioco, ma possibilmente anche quello delle console. Se così fosse l'attesa ammonterebbe a un bel po' di mesi, ben più di un anno quindi. E perché in questi giorni si parla di un rinvio al 2026?

L'indiscrezione di Kotaku

Kotaku, celebre portale dedicato al mondo dei videogiochi, nei giorni scorsi ha riportato la notizia secondi cui Grand Theft Auto 6 sarebbe stato rimandato al 2026. Fonti vicine a Rockstar Games avrebbero riferito ai giornalisti di Kotaku che problemi interni avrebbero causato un possibile rinvio a fine 2025 o, nel caso peggiore, addirittura al 2026.

Ne avevamo già parlato in un articolo dedicato.

A confutare, in parte, quanto affermato dal portale di videogiochi, ci sarebbe la decisione di Rockstar Games di limitare il lavoro dei dipendenti da remoto. Rockstar a fine febbraio avrebbe infatti richiamato in ufficio tutti gli sviluppatori del team, richiedendo la presenza fissa 5 giorni su 5 in sede a partire dal mese di aprile. Questo servirebbe non solo a intensificare gli sforzi, vista l'importanza del gioco, ma anche a ridurre al minimo i possibili furti di dati o anticipazioni, come tra l'altro già successo con il trailer ufficiale. Se vi ricordate, Rockstar dovette pubblicarlo in anticipo proprio perché il materiale era trapelato ore e ore prima del previsto. Nella nota inviata da Rockstar ai suoi dipendenti si parla, tra le altre cose, di "rispettare le scadenze".

In ogni caso, mettiamola così: nel 2025 sarebbero già passati 12 anni dal lancio di GTA 5, e qualche mese in più non cambierebbe molto la situazione.

Anzi, se servissero al team di sviluppo a migliorare ulteriormente il loro gioco, vista l'eccellenza raggiunta dal predecessore e visto anche l'hype del pubblico a riguardo, non ci sarebbe nulla di male.