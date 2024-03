GTA 6 potrebbe non debuttare più nel 2025: le ultime indiscrezioni

Potrebbero essere non buone le notizie in arrivo per gli appassionati di GTA. Il sesto capitolo della famosa saga videoludica targata Rockstar Games, infatti, potrebbe debuttare più tardi di quanto ufficializzato nello scorso dicembre. Verso la fine del 2023, ovvero quando fu lanciato il primo trailer di GTA 6, lo studio indicò il 2025 come anno di debutto dell'atteso gioco. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni di Kotaku, la casa produttrice potrebbe valutare un rinvio al 2026.

Secondo Kotaku, fonti vicino a Rockstar Games avrebbero affermato che alcuni problemi interni potrebbero causare il rinvio del debutto dell'ultimo capitolo alla fine del 2025 oppure addirittura nel 2026. Anche per questo motivo, la casa produttrice avrebbe recentemente annunciato la sua volontà di convincere gli sviluppatore a tornare a lavorare in presenza, abbandonando l'opzione dello smart working.