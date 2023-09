GTA 6 potrebbe costare l'ira di Dio!

GTA 6 è probabilmente uno dei videogiochi più attesi di sempre, ma tra rumor sulla trama e leak di vario genere c'è un aspetto che finora è stato oggetto di poche attenzioni: il prezzo. E se GTA 6, oltre che il più atteso, fosse anche il più caro gioco di sempre?

Forse, inconsciamente, tutti hanno dato un po' per scontato che GTA 6 dovrebbe avere un "prezzo medio" per la piattaforma di riferimento, ovvero qualcosa dai 60 euro circa in su, ma invece le cose potrebbero andare molto, molto peggio.

Forse ricorderete il furto di dati dello scorso anno, che portò alla pubblicazione di diverso materiale di sviluppo del gioco, con sommo rammarico di Rockstar Games. Ebbene, in una conversazione tra due sviluppatori della stessa azienda, presente nel leak in questione, si parlava anche del prezzo che il gioco potrebbe avere, con l'ipotesi di un lancio a ben 150 dollari, utile a coprire i costi di sviluppo ormai stratosferici (oltre 2 miliardi di dollari).

Ora, è importante sottolineare che parliamo di una conversazione risalente (se va bene) allo scorso anno, quindi a livello ancora puramente ipotetico, visto che lo sviluppo del gioco non è terminato nemmeno adesso. Se da una parte quindi quelle di cui parliamo sono al più le stime di alcuni sviluppatori, e prima del lancio tutto può succedere, dall'altra, visto che il furto di dati è stato riconosciuto dalla stessa Rockstar, non parliamo comunque di un'ipotesi del tutto campata in aria.

Se la cifra esatta è quindi tutta in divenire, sul prezzo particolarmente salato saremmo quasi pronti a mettere la mano sul fuoco. Quasi.

P.S. per i curiosi sull'origine dell'immagine di copertina, che non è un leak in alcun modo, vi rimandiamo a questo articolo su Leonardo ai.