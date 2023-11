GTA 6 è ufficiale: trailer a dicembre annunciato da Rockstar Games!

E non è un mese casuale: proprio a dicembre Rockstar Games festeggia 25 anni di attività , 25 anni in cui ha contribuito attivamente a cambiare per sempre l'industria videoludica con gli altissimi standard dei suoi giochi.

Quando sarà mostrato il trailer di GTA 6

Dicembre è un po' generico, ma in realtà già potremmo sapere la data vera e propria in cui Rockstar mostrerà al mondo GTA 6. Segnatevi questa data: 7 dicembre 2023. Nella data in questione andranno in onda i The Game Awards 2023 presentati come al solito da Geoff Keighley, ed è davvero molto probabile che Rockstar sfrutti questa vetrina per presentare il suo futuro campione di incassi.