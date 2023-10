GTA 6 come Red Dead Redemption 2: la versione PC potrebbe uscire in ritardo

Nel mondo dei videogiochi c'è grande attesa per il nuovo titolo di Rockstar Games, ovvero per GTA 6. Il titolo non è stato ancora annunciato ufficialmente, sebbene nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito a un gran numero di leak.

E proprio per GTA 6 non arrivano buone notizie, per lo meno non per coloro che sperano in un lancio ufficiale a breve. Nelle ultime ore infatti sono trapelati online nuovi dettagli che indicano un potenziale ritardo della versione PC di GTA 6.