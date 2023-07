La guida autonoma è il prossimo passo avanti di Tesla

Tesla è forse la più famosa azienda che produce auto elettriche e che non ha mai nascosto un suo grande obiettivo: la guida autonoma o in inglese FSD (full self-driving). Infatti, per passare al livello successivo in cui i veicoli saranno completamente autonomi, nel report sugli utili del secondo trimestre 2023 la società ha stabilito quattro pilastri fondamentali che serviranno per raggiungere lo scopo: un dataset ampissimo sul mondo reale, addestramento della rete neurale, hardware del veicolo e software del veicolo. L'azienda ha detto che "stanno sviluppando tutti questi pilastri internamente" quindi senza l'aiuto di società esterne, per rimarcare le sue capacità. Tant'è che è stata avviata la produzione del supercomputer Dojo, basato su GPU Nvidia, che si occuperà dell'addestramento delle auto senza conducente. Quindi, sarà compito di Dojo far convergere in un'unica soluzione i quattro pilastri, perché una grande quantità di dati servirà per avere più informazioni possibili per elaborare un sistema di guida più sicuro e più efficiente, che saranno convogliate nel programma di addestramento delle automobili, che dovranno avere un hardware e un software che mettano in pratica tutto.

Tesla cederà la FSD ad altre case automobilistiche

Tesla sta trattando la cessione in licenza del suo sistema di guida autonoma con altre case automobilistiche: è quello che ha detto Elon Musk in conferenza. Non è stato rivelato il nome della o delle companie che sono interessate, ma il CEO di Tesla ha detto che "non hanno intenzione di tenerla per sè stessi e sarebbero molto felici di condividerla con altri". Di fatti, proprio poco tempo fa Elon Musk aveva tweetato che "Tesla punta a essere d'aiuto per le altre case automobilistiche" sottolineando la concessione in licenza delle tecnologie di Tesla.