Per Halloween TIM offre 50 Giga in 5G a meno di 3 euro

In vista di Halloween, TIM, dal 28 ottobre al 5 novembre, propone ad alcuni suoi clienti la promozione temporanea 50 Giga 5G Silver al costo di 2,99 euro. Il pacchetto include 50 Giga di traffico internet mobile in 2G, 4G e in 5G, utilizzabili per un mese.

Entrando nei dettagli della notizia, per chi utilizza l'app MyTIM è stata avviata anche una campagna SMS/notifica che ricorda che è possibile attivare la promozione fino al 5 novembre. All'interno dell'app, poi, l'offerta è attivabile dalla sezione "Offerte per Te", premendo sul banner dedicato con scritto "Festeggia Halloween!". Per quanto riguarda il pagamento, la cifra di 2,99 euro verrà addebitata direttamente su credito residuo. Inoltre, il rinnovo automatico non è previsto, così come i costi di attivazione. Ovviamente, per sfruttare questa promozione sarà necessario che la SIM abbia un credito superiore a zero.