Harry Potter: Scopri la Magia, il nuovo gioco di carte 3D arriva a breve su Android e iOS

Il titolo - co-sviluppato e co-pubblicato da Warner Bros. Games e NetEase Games e che uscirà per l'etichetta Portkey Games – sarà un gioco immersivo free-to-play a base di sfide magiche dove carte collezionabili (CCG) e gioco online di massa (MMO) si mescolano con le modalità del gioco ruolo strategico (RPG). I giocatori ripercorreranno tutte le tappe fondamentali di uno studente di Hogwarts, come l'assegnazione a una Casa, le lezioni con professori nuovi e noti, l'esplorazione della Foresta Proibita, le serate con gli amici nella Sala da ballo e molto altro ancora.

Warner Bros. Games e NetEase hanno annunciato Harry Potter: Scopri la Magia, il nuovo gioco di ruolo di carte collezionabili free-to-play che sarà disponibile per dispositivi Android e iOS . Il gioco verrà lanciato il 27 giugno 2023 ma è già possibile effettuare la pre-iscrizione per ricevere ricompense esclusive.

I giocatori, andando avanti, impareranno gli incantesimi da lanciare in forma di carte e soprattutto dovranno capire come controllare questi incantesimi, elaborare strategie uniche e formare combinazioni vincenti (imparando cosa sia meglio lanciare e quando).

Ovviamente, si cimenteranno in prove sempre più ardue, sfidando altri giocatori a duello e padroneggiando la magia in un glorioso viaggio magico tutto loro. Dunque, per tutti gli appassionati del magico universo di Harry Potter, il 27 giugno è una data da segnare visto che debutterà Harry Potter: Scopri la Magia. Nel frattempo, ripetiamo, è possibile già procedere con la pre-iscrizione e ricevere tante ricompense.