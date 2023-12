Gli hashtag arrivano su Threads, ma sono speciali

Nelle ultime ore infatti è stata annunciata un'interessante novità per il social che è arrivato come l'anti Twitter. Su Threads arrivano ufficialmente gli hashtag , un concetto che ha visto nascere il suo successo proprio sul social che si chiamava Twitter.

Ma gli hashtag di Threads, oltre ad avere la stessa funzione degli hastag presenti da anni sulle altre piattaforme, sono anche speciali. Questo perché è possibile associare agli hashtag non solo dei singoli termini ma anche delle intere frasi, spazi compresi e inclusi caratteri speciali.

Questa si tratta di una novità mai vista prima a proposito degli hashtag sulle piattaforme social.

L'altra particolarità consiste nel fatto che Threads permetterà di aggiungere un solo hashtag per ogni post condiviso sulla piattaforma. Una caratteristica che forse ha lo scopo di spingere gli utenti a pensare a fondo all'hashtag da associare, e probabilmente anche a stimolare una migliore e univoca categorizzazione dei contenuti condivisi.

La novità degli hashtag è stata testata il mese scorso soltanto per gli utenti australiani. Ora invece la sua distribuzione dovrebbe essere in corso per tutti, o meglio per tutti coloro che possono usare ufficialmente Threads. Speriamo che nel breve futuro ci saremo anche noi utenti europei.