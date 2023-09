HiSense presenta la TV dei record: un cinema in casa da ben 100 pollici

All'evento di HiSense chiamato Magic 100, tutto gridava record: le sale erano addobbate con cartonati che riprendevano famosi primati, dal Burj Khalifa (il grattacielo più alto al mondo) al ghepardo, l'animale più veloce al mondo. D'altra parte, l'azienda cinese aveva un nuovo record da festeggiare: la nuova TV della serie U7KQ, con display Mini-LED da ben 100", che sarà il televisore più grande in vendita in Italia (non solo).

Un anno da record per HiSense

Il lancio di questa TV da record ha coronato un anno di numeri incredibili per HiSense, anche nel mercato italiano. Secondo Omdia Report, per tre trimestri di fila HiSense è stato il secondo produttore di TV al mondo per volumi di spedizioni e, nell'ultimo anno, l'azienda cinese ha raggiunto cifre enormi anche nel nostro paese, dove opera dal 2012. Nel 2023, infatti, HiSense ha raggiunto il terzo posto in Italia nel market share relativo alla vendita di TV: ai vertici della classifica rimangono saldi Samsung e LG, ma tra gennaio e agosto di quest'anno HiSense è riuscita a scalzare Sony, ottenendo il terzo posto del podio. Questo risultato, già di per sé indicativo, è ancor più interessante se consideriamo che il mercato delle TV è in calo (con una decrescita di oltre il trenta percento) e che HiSense è stato l'unico brand a ottenere un risultato positivo, con una crescita anno su anno del 22%.

Parte del merito di questa crescita è sicuramente di una politica sui prezzi molto aggressiva, resa possibile anche dalla tecnologia Mini-LED su cui l'azienda sta investendo moltissimo: proprio a IFA 2023, HiSense ha presentato la sua nuova gamma di TV Mini-LED. Questo tipo di display è generalmente più economico degli OLED (che comunque non mancano nell'offerta dell'azienda), ma riesce a garantire un'ottima qualità e profondità dei colori, grazie anche a processori e software più potenti che riescono a gestire centinaia (o perfino migliaia) di zone di controllo indipendenti. Interessante evidenziare anche come, secondo i dati raccolti dall'azienda (e comunicati informalmente, non abbiamo cifre precise da raccontare), le abitudini di acquisto degli italiani si stiano spostando verso schermi più grandi, forse grazie anche a costi più accessibili: se fino a pochissimo tempo fa la TV media degli italiani era di 43", negli ultimi due anni HiSense ha registrato un interesse sempre maggiore verso TV di 50", con crescite importanti (in alcuni casi a doppia cifra) anche per televisioni molto più grandi, da 65", 75" e 85". E poi, arriviamo ai 100".

HiSense U7KQ Mini-LED da 100"

Caratteristiche tecniche Pannello 100" QLED (Quantum Dot) con retroilluminazione mini-LED

1620 zone di controllo indipendenti

Risoluzione 4K

Luminosità di picco di 1600 nits

Refresh rate 144 Hz VRR

Modalità a bassa latenza automatica (ALLM)

AMD FreeSync Premium

Supporto a HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision e IMAX Enhanced

Audio 2.1.2 con potenza totale di 60W e supporto a Dolby Atmos

Connettività: 4 HDMI, 2 USB, Ethernet, eArc, Wi-Fi 6, Bluetooth

Supporto a Miracast e AirPlay 2

Certificazione Lativù 4K

Sistema operativo VIDAA U7

Comandi vocali VIDAA Voice / Alexa integrato

Dimensioni 2,23 x 1,31 metri

Spessore 47 cm Il protagonista indiscusso della giornata di presentazione di HiSense è stato proprio il TV U7KQ da 100", che dava anche il nome all'evento (Magic 100).

Gianluca Di Pietro, CEO di HiSense Italia, presenta la nuova TV insieme a Fabio Galante, Brand Ambassador di Inter FC. HiSense è parner ufficiale di Inter e nell'ultimo decennio ha investito molto sul calcio, sponsorizzando tutti i principali eventi sportivi UEFA, inclusi Europei e Mondiali

Il televisore in questione fa parte della linea U7 dell'azienda, caratterizzata da display QLED (Quantum Dot) con illuminazione Micro-LED. Questo gigantesco pannello da 100" ha una risoluzione di 4K e, grazie al chip Hisense Hi-View Engine, il software gestisce ben 1620 zone di controllo indipendenti, il che massimizza la resa dei neri e dei colori. Notevole anche la luminosità di picco fino a 1600 nits. Grande attenzione anche all'ambito gaming, con refresh rate variabile fino 144 HZ, ALLM (Automatic Low Latency Mode) e AMD FreeSync Premium, con molte configurazioni possibili grazie alla Game Bar che permette di gestire il tutto (e simulare schermi più piccoli). Inoltre, durante la presentazione è stata posta grande attenzione al sistema operativo proprietario VIDAA, da cui è possibile scaricare tutte le app di streaming del caso che hanno anche tasto dedicato sul telecomando per l'avvio rapido (non solo Netflix e Prime Video, c'è perfino il pulsante dedicato a RaiPlay).