Hisense punta sulla tecnologia Mini-LED: ecco i TV con immagini "dai dettagli sorprendenti"

Hisense presenta a IFA 20233 una nuova gamma di TV di tutte le categorie disponibili. Tra le specifiche di punta, la tecnologia Mini-LED, presente in tutte le serie ULED, sviluppata per generare luminosità, contrasto e "dettagli sorprendenti", Quantum Dot, che consente agli spettatori di godere di colori più ricchi, e l'Hi-View Engine. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 144 Hz garantisce un movimento fluido per lo sport e il gioco. TV ULED Mini-LED: tutte le grandi tecnologie si uniscono I TV Hisense ULED, o Ultra LED, offrono immagini dettagliate e realistiche grazie alle tecnologie di controllo della retroilluminazione LED e di gestione del colore, nonché a una serie di algoritmi. I LED strettamente raggruppati della nuova gamma di TV Hisense Mini-LED ULED garantiscono una retroilluminazione più precisa e un migliore controllo del contrasto. Inoltre, i Mini-LED emettono la luce in linea, anziché in un cono diffuso, migliorando così la precisione.

La migliore combinazione di luminosità e colore Miniaturizzati a una frazione dei LED convenzionali, i Mini-LED infondono a ogni fotogramma neri più profondi e luci più brillanti. Il Local Dimming con centinaia di LED di retroilluminazione regola e crea il contrasto in base a ciascuna immagine. Un numero maggiore di luci LED con una struttura più densa lavorano insieme senza soluzione di continuità, gestendo con precisione le singole aree di pixel da un bordo all'altro. Sul display a 2500 nit di luminosità di picco, i bianchi appaiono più luminosi, i neri più scuri e i colori vivaci. La tecnologia Quantum Dot Colour offre uno spettro vibrante, ulteriormente migliorata dalla soluzione Total HDR - Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10 e HLG. Hisense Hi-View Engine, invece, è una potente rete neurale che ottimizza costantemente l'esperienza visiva con un'analisi in tempo reale a livello di fotogrammi, occupandosi anche di funzioni complesse come l'upscaling 4K e il miglioramento del colore. Eccellenza cinematografica con Dolby Vision e Dolby Atmos Dolby Vision può offrire colori mai visti prima, luci fino a 40 volte più luminose e neri 10 volte più scuri. Inoltre, Dolby Atmos offre un'esperienza audio immersiva. L'audio in movimento è un grande passo avanti rispetto all'audio stereo e persino all'audio surround. Allo stesso tempo, Hisense Room-Fitting Sound analizza la disposizione dell'ambiente e adatta il suono allo spazio dello spettatore.

Modalità gioco attiva La serie Hisense Mini-LED ULED presenta numerose funzioni adatte al mondo gaming. La frequenza di aggiornamento variabile ultraprecisa (VRR) e la modalità a bassa latenza automatica (ALLM) si uniscono alla frequenza di 144 Hz per un'esperienza di gioco fluida che rimarrà competitiva per anni. La tecnologia AMD FreeSync Premium sincronizza la frequenza di aggiornamento del display con il processore grafico per un'esperienza di gioco senza intoppi. Inoltre, aumenta artificialmente la frequenza di aggiornamento se il processo grafico è troppo lento, eliminando la latenza anche in casi estremi. La categoria Mini-LED ULED di Hisense è composta da quattro modelli: il top di gamma UXQ (65 e 85 pollici), seguita da U8KQ, U7KQ (fino a 100 pollici) e U6KQ. Serie Hisense Mini-LED UX: il non plus ultra delle TV La tecnologia Hi-View Engine X, alimentata da un sistema di elaborazione a 16 bit, crea 65.536 livelli di luminosità. Questa innovazione, combinata con la tecnologia Mini-LED X, assicura un contrasto sorprendente, dai neri profondi alle luci vivaci. Il Dynamic X-Display garantisce un'esperienza di livello cinematografico, combattendo i riflessi e migliorando il contrasto. Un altro punto di forza è la tecnologia Total Ambient Adaptive, che regola automaticamente le impostazioni per adattarle perfettamente all'ambiente circostante.