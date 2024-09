Un Lumia 1020 targato HMD? Il prossimo telefono del marchio potrebbe essere un sogno mai realizzato

Un Lumia 1020 con Android? Dipende dalle specifiche

Se l'operazione nostalgia vuole concretizzarsi e non restare semplicemente una dichiarazione di intenti, HMD dovrà fare meglio, molto meglio.

HMD Skyline è un dispositivo dotato di un interessante comparto fotografico, almeno sulla carta, con un sensore principale da 108 MP, un ultra grandangolo da 13 MP e un teleobiettivo 2x da 50 MP. Sulla carta, perché il risultato pratico non è, come abbiamo visto nella nostra recensione, all'altezza delle aspettative .

Ma cosa sappiamo del nuovo dispositivo? Fondamentalmente niente. Il sito HMD News ha condiviso semplicemente un'immagine che suggerisce un richiamo al design del dispositivo, senza annunciare specifiche o altri dettagli.

Tutto quello che è trapelato è quindi un disegno in cui si vede il blocco fotocamere posteriore del telefono, che richiama quello del Lumia 1020 ma è composto da quattro fotocamere e un flash LED.

Ricordiamo che il Lumia 1020 è stato un telefono innovativo per i tempi, che aveva preso il testimone dell'ancora più incredibile Nokia 808 Pureview (ai tempi dotato di Symbian). Dotato di un sensore da 41 MP, pur con i suoi difetti nel 2013 il dispositivo era l'indiscusso re dei cameraphone.

HMD aveva già provato a riprendere questa strada, ma sotto il marchio Nokia con il Nokia 9 Pureview. Un esperimento interessante, che però non si era concretizzato in risultati all'altezza delle enormi aspettative.

Speriamo che HMD non riprenda solo l'aspetto del telefono. In ogni modo, l'idea di riportare in auge lo stile dei vecchi Lumia sembra sia destinata a restare. Ieri è trapelato infatti HMD Hyper, che si richiama a HMD Skyline (e quindi ai vecchi Lumia), ma con più colori e specifiche inferiori.