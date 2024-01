Addio Nokia? HMD sta per lanciare il suo primo smartphone

Nel mondo smartphone (ecco dove trovare i migliori smartphone Android per fascia di prezzo ) Nokia è un nome sicuramente noto da sempre. L'azienda da ormai qualche anno è controllata da HMD Global , e fino allo scorso anno ha lanciato i suoi modelli Android.

L'immagine che trovate in basso mostra per la prima volta il dispositivo che HMD potrebbe lanciare a breve. Il particolare che colpisce maggiormente è il logo HMD sulla cover posteriore, a conferma che non vi sarà alcun riferimento a Nokia.

Dall'immagine capiamo che, con tutta probabilità, si tratterà di uno smartphone di fascia media o addirittura medio-bassa. Vediamo infatti una cover posteriore realizzata probabilmente in plastica, visto che non vi sono segni dell'antenna, mentre anteriormente vediamo un display con foro centrale per ospitare la singola fotocamera anteriore.

Dal punto di vista fotografico, vediamo due sensori nella parte posteriore. Non è chiaro quale caratura avranno questi sensori fotografici posteriori, inglobati in un modulo rettangolare nell'angolo in alto a sinistra.

HMD Global ha certificato il nuovo secondo due codici diversi, N159V e TA-1585, nel database IMEI. Questo potrebbe significare che verranno lanciate due varianti diverse del dispositivo. Il suo debutto è sicuramente previsto in India, anche se non sappiamo quando.

In merito a Nokia, questo potrebbe essere un segnale importante da parte di HMD Global. L'azienda potrebbe infatti aver deciso di mettere da parte il marchio Nokia e commercializzare smartphone con il suo brand. D'altronde non è la prima volta che se ne parla. Ma potrebbe anche darsi che questo dispositivo destinato al mercato indiano arriverà in Europa ribrandizzato con il logo Nokia, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.