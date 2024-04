HMD lancia i suoi primi smartphone: fatti per essere riparati

Fedele alla linea di pensiero introdotta con i Nokia dell'anno scorso (come Nokia G42, per fare un esempio), per i suoi primi smartphone non distribuiti con lo storico marchio finlandese HMD ha scelto la strada della riparabilità (state cercando uno smartphone economico? Ecco la nostra selezione dei migliori). Ecco a voi quindi HMD Pulse, Pulse+ e Pulse Pro, telefoni di cui sono già disponibili le guide e i kit di riparazione su iFixit grazie a quella che HMD chiama "riparabilità Gen 1", che consente di sostituire schermo, porta di ricarica o batteria "senza una laurea in ingegneria". Andiamo a scoprirli.

HMD Pulse

Caratteristiche tecniche Schermo: LCD IPS da 6,67 pollici, risoluzione HD+ (1612 x 720 pixel), luminosità fino a 600 nit, rapporto di aspetto 20:9, copertura NTSC del 70%, frequenza di aggiornamento 90 Hz

LCD IPS da 6,67 pollici, risoluzione HD+ (1612 x 720 pixel), luminosità fino a 600 nit, rapporto di aspetto 20:9, copertura NTSC del 70%, frequenza di aggiornamento 90 Hz Processore: UniSoC T606 SoC

UniSoC T606 SoC GPU: Mali-G57 MP1

Mali-G57 MP1 RAM: 4 / 6 GB

4 / 6 GB Archiviazione: 64 GB, supporto per schede micro-SD con espansione fino a 256 GB

64 GB, supporto per schede micro-SD con espansione fino a 256 GB Fotocamere posteriori Principale: 13 MP con messa a fuoco automatica Secondaria: sensore di profondità

Fotocamera anteriore : 8 MP

: 8 MP Batteria: 5.000 mAh, ricarica rapida cablata da 10 W

5.000 mAh, ricarica rapida cablata da 10 W Connettività: 4G LTE, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/Galileo, jack 3,5 mm, USB-C 2.0

4G LTE, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/Galileo, jack 3,5 mm, USB-C 2.0 Varie: IP52, batteria sostituibile QuickFix, scanner di impronte digitali montato lateralmente

IP52, batteria sostituibile QuickFix, scanner di impronte digitali montato lateralmente Sistema operativo: Android 14, due anni di aggiornamenti Android, tre anni di aggiornamenti di sicurezza

HMD Pulse è il modello base, anche se tutti e tre usano lo stesso chipset: Unisoc T606 e lo stesso schermo LCD da 6,65", un pannello 720p+ (20:9) con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il SoC è quello che si potrebbe definire "antiquato", visto che è costruito su un processo a 12 nm con due core Cortex-A75 e sei core A55. è il modello base, anche se tutti e tre usano lo stesso chipset:e lo stesso schermo LCD da 6,65", un pannello 720p+ (20:9) con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il SoC è quello che si potrebbe definire "antiquato", visto che è costruito su un processo a 12 nm con due core Cortex-A75 e sei core A55. Le fotocamere sono quello che distingue maggiormente i tre modelli. Il Pulse ha una fotocamera principale da 13 MP con autofocus e flash dual-LED, mentre la secondaria è solo un sensore di profondità. La fotocamera selfie ha un sensore da 8 MP in un foro centrale e non a goccia, come di solito avviene in questa fascia di prezzo. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh ed è elencata come "QuickFix sostituibile". Questo non significa che potete staccare il pannello posteriore e sostituire la batteria, ma che potete sostituirla in circa 5 minuti usando solo strumenti di base. La batteria è valutata per 800 cicli di carica completa e la ricarica arriva a 10W. Il telefono è classificato IP52 per la resistenza alla polvere e all'acqua, il che è notevole, considerando prezzo e la possibilità di smontarlo facilmente. Infine, HMD promette per tutti i suoi telefoni 2 anni di aggiornamenti Android e 3 di sicurezza. Prezzo HMD Pulse costa 139,99 euro per il modello 4 / 64 GB ed è disponibile nei colori Dreamy Pink e Meteor Black (il rosa non è ancora disponibile). Potete acquistarlo sul sito HMD con spedizione gratuita, e il sito indica che ce ne sono al momento scorte limitate. Sul sito non ci sono indicazioni del modello con 6 GB di RAM, quindi probabilmente non è previsto per il mercato italiano.

HMD Pulse+

HMD Pulse+ viene fornito con un'opzione da 8 GB e dispone di 128 GB di spazio di archiviazione integrato con supporto per schede microSD fino a 256 GB. viene fornito con un'opzione dae dispone didi spazio di archiviazione integrato con supporto per schede microSD fino a 256 GB. Quello che distingue il modello plus è la fotocamera principale da 50 MP sul retro. Sfortunatamente, HMD non ha fornito i dettagli del sensore o dell'obiettivo, nemmeno le specifiche di acquisizione video. Comunque il chipset non può fare più di 1080p, quindi niente 4K. La fotocamera anteriore rimane a 8 MP. Prezzo HMD Pulse+ costa 159 euro per il modello 4 / 128 GB ed è disponibile nei colori Apricot Crush e Midnight Blue. Al momento non è ancora disponibile sul sito HMD e come per il Pulse c'è solo la versione base.

HMD Pulse Pro

