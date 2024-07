HMD fa sul serio con il nuovo Skyline: lo smartphone riparabile contro la dipendenza tecnologica

HMD sta per Human Mobile Devices e mai come in questo periodo l'azienda intende tenere fede al suo nome. Nelle ultime ore infatti l'azienda ha lanciato un nuovo modello di smartphone. Parliamo di HMD Skyline, lo smartphone riparabile che punta ad avere una marcia in più particolare sulla concorrenza. HMD Skyline è uno smartphone di fascia media, con alcune caratteristiche tecniche che in realtà sono da fascia alta. Il focus principale è la riparabilità, un concetto al quale HMD non aveva mai posto particolare attenzione, soprattutto quando commercializzava dispositivi con il brand Nokia.

HMD Skyline: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,55" (1.080 x 2.400 pixel) FHD+ 20:9 aspect ratio pOLED, refresh rate fino a 144Hz, luminosità di picco fino a 1000 nits, Corning Gorilla Glass 3

: 6,55" (1.080 x 2.400 pixel) FHD+ 20:9 aspect ratio pOLED, refresh rate fino a 144Hz, luminosità di picco fino a 1000 nits, Corning Gorilla Glass 3 Processore : fino a 2.4GHz Octa Core Snapdragon 7s Gen 2 4nm

: fino a 2.4GHz Octa Core Snapdragon 7s Gen 2 4nm GPU : Adreno 710

: Adreno 710 RAM : 8GB / 12GB

: 8GB / 12GB Storage interno : 128GB / 256GB, espandibile fino a 1TB con microSD

: 128GB / 256GB, espandibile fino a 1TB con microSD Reti : Dual SIM (Nano SIM, eSIM)

: Dual SIM (Nano SIM, eSIM) Sistema operativo : Android 14, 2 anni di aggiornamenti Android, 3 anni di aggiornamenti di sicurezza

: Android 14, 2 anni di aggiornamenti Android, 3 anni di aggiornamenti di sicurezza Fotocamera posteriore : Principale : 108 megapixel con Hybrid OIS+EIS, LED flash, modalità Ritratto 50mm, registrazione video in 4K Grandangolo : 13 megapixel Telephoto : 50 megapixel, Capture Fusion technology

: Fotocamera anteriore : 50 megapixel con Eye-tracking focus

: 50 megapixel con Eye-tracking focus Sicurezza : sensore d'impronte laterale

: sensore d'impronte laterale Audio : USB Type-C audio, stereo speaker, OZO Playback, OZO Spatial Audio con cancellazione del rumore del vento

: USB Type-C audio, stereo speaker, OZO Playback, OZO Spatial Audio con cancellazione del rumore del vento Certificazione : resistenza ad acqua e polvere (IP54)

: resistenza ad acqua e polvere (IP54) Dimensioni : 159,84 x 75,66 x 8,9mm

: 159,84 x 75,66 x 8,9mm Peso : 209.5g

: 209.5g Connettività : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS, Galileo L1/L5 dual-band, GLONASS, BDS, USB Type-C, NFC

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS, Galileo L1/L5 dual-band, GLONASS, BDS, USB Type-C, NFC Batteria: 4.600 mAh (removibile) con ricarica cablata a 33W, (compatibile con QC4.0 e PD3.0 PPS), ricarica wireless a 15W, ricarica wireless inversa a 5W, certificazione Qi2

Alta riparabilità, ma solo a metà

Insomma, dalla scheda tecnica che abbiamo appena visto ci accorgiamo che HMD Skyline è un modello di tutto rispetto. Non avrà le specifiche tecniche di fascia alta in ogni comparto, ma troviamo funzionalità e caratteristiche che non lasciano nulla al caso, come il supporto alla ricarica wireless e ricarica wireless inversa. Altro punto fondamentale è la riparabilità. iFixit ha assegnato un punteggio altissimo a questo dispositivo, pari a 9 su 10. Nel suo approfondimento dedicato, vediamo come sarà possibile sostituire facilmente schermo e batteria, e in generale smontare completamente il dispositivo rapidamente. Il tutto a portata di utente comune.

Peccato però che la "riparabilità" software non sia eccelsa. Il supporto software costituisce una sorta di riparabilità, visto che permette di correggere eventuali problemi software con aggiornamenti. HMD ha promesso 2 anni di aggiornamenti Android, e 3 anni di patch di sicurezza. Molto al di sotto di quanto non facciano gli altri attori sul mercato (Google arriva a 7 anni di supporto, così come Samsung arriva almeno a 5). Altra nota di merito per questo HMD Skyline riguarda il software concepito per combattere la dipendenza tecnologica. Troviamo infatti funzioni come Detox per inibire le notifiche dalle app social, e sveglie e suonerie che "non facciano sussultare gli utenti al risveglio". Troviamo anche un pulsante fisico personalizzabile, proprio come iPhone 15 Pro.

Uscita e Prezzo di HMD Skyline

Il nuovo HMD Skyline è già arrivato nel mercato italiano. Ecco i prezzi di lancio: Variante 8 + 128 GB a 499,99 euro .

. Variante 12 + 256 GB a 599,99 euro. Il dispositivo è disponibile in colorazione Rosa e Nera, ed è acquistabile sullo store ufficiale dell'azienda.

Le raccolte dei migliori smartphone per categoria