HMD sta per lanciarsi anche sui tablet: arriva un nuovo modello economico

Qualche settimana fa abbiamo parlato dell'inizio del nuovo corso in casa HMD , l'azienda che in passato ha commercializzato smartphone con il brand Nokia , e che ora ha deciso di mettersi in proprio.

Anche dal nome capiamo che si tratterà di un modello da battaglia, un tablet economico con specifiche hardware contenute in favore di un prezzo invitante. Andiamo a vedere la scheda tecnica trapelata finora:

Display : 8,7" HD IPS LCD (800 x 1.340 pixel), luminosità di picco di 560nits

: 8,7" HD IPS LCD (800 x 1.340 pixel), luminosità di picco di 560nits Processore : Unisoc T610 SoC 1.8GHz

: Unisoc T610 SoC 1.8GHz Fotocamera posteriore : 8 megapixel f/2.0, PDAF

: 8 megapixel f/2.0, PDAF Fotocamera anteriore : 5 megapixel

: 5 megapixel RAM : 4GB

: 4GB Storage interno : 64GB, espandibile tramite microSD

: 64GB, espandibile tramite microSD Batteria : 5.500mAh, ricarica cablata a 18W

: 5.500mAh, ricarica cablata a 18W Connettività : Wi-Fi, LTE

: Wi-Fi, LTE Colorazioni: Black, Pink, Blue

Dalle specifiche finora trapelate capiamo che si tratterà di una scheda tecnica funzionale a un tablet di fascia medio-bassa, probabilmente molto focalizzato sull'accesso a contenuti multimediali, anche in streaming e in mobilità vista la connettività LTE.

Non ci aspettiamo grosse limitazioni dal punto di vista dello storage, visto il supporto dell'espansione di memoria tramite microSD.

Sicuramente non ci aspettiamo particolari performance con app e giochi, visto il processore e il quantitativo di RAM.

In merito al prezzo arrivano dei dettagli interessanti. Sembra infatti che HMD abbia pianificato di lanciare questo nuovo modello al prezzo di 149 euro. Il fatto che i rumor indicano un prezzo in euro ci fa ipotizzare che si tratterà di un modello in arrivo anche sul mercato europeo. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo dettagli sulla data di lancio.