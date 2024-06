Nostalgici dei vecchi e cari Nokia Lumia? HMD potrebbe accontentarvi col nuovo Skyline

Qualcuno di voi prova nostalgia nei confronti dei vecchi e cari Nokia Lumia? Ebbene, presto questo vuoto potrebbe essere colmato (almeno in parte). Difatti, HMD Global - l'azienda che un tempo gestiva il marchio Nokia - starebbe lavorando su uno smartphone Android dal design simile a quello dei Nokia Lumia.

Entrando nei particolari, il dispositivo potrebbe chiamarsi HMD Skyline e avrebbe caratteristiche tali per cui dovrebbe trattarsi di uno smartphone di fascia medio/alta. Il display FHD+ da 6,7" sarebbe di tipo AMOLED da 120 Hz, abbinato al chip Snapdragon 7s Gen 2. Il quantitativo di RAM ammonterebbe a 8/12 GB, mentre la memoria interna a 256 GB. Non male, almeno sulla carta, anche la batteria da 4.900 mAh con supporto alla ricarica da 33W (30W in modalità wireless).