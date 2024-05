Grosse novità per ho. Mobile: 5G, eSIM, offerte nuove e limite di 60 Mbps in 4G senza extracosti

Da oggi, 8 maggio, nuovi e i già clienti ho. Mobile potranno usufruire della connettività 5G , attivabile attraverso l'opzione ho. Il Turbo oppure con le nuove offerte dedicate. Inoltre, sempre da oggi è possibile acquistare una nuova eSIM mentre tutte le offerte ho. Mobile in 4G prevedono il limite di velocità fino a 60 Mbps in download (anziché fino a 30 Mbps). Insomma, una vera valanga di novità per l'operatore virtuale legato a Vodafone.

L'opzione ho. Il Turbo e le offerte 5G

Ritornando alla rete 5G, l'opzione ho. Il Turbo consente di navigare con una velocità massima fino a 2 Gbps in download e fino a 200 Mbps in upload. L'opzione, tra l'altro, è attivabile anche senza il programma ho.+, al costo mensile di 0,99 centesimi di euro (invece di 1,49 euro). Dunque, l'abilitazione alla rete di quinta generazione per i già clienti è disponibile con l'opzione ho. Il Turbo, singolarmente e con il programma ho.+. Per i nuovi clienti, invece, sono disponibili delle nuove offerte 5G dedicate, con prezzi mensili da 9,99 euro.

Le offerte attivabili con nuovo numero o in portabilità da qualsiasi operatore sono: