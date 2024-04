Su ho. Mobile potrebbe arrivare il 5G? Per il momento, è stato attivato ad alcuni utenti

Andiamo a scoprire tutti i dettagli, non prima di ricordarvi le migliori offerte mobile sotto i 7 euro e quelle sotto i 10 euro .

Le testimonianze dei clienti che hanno ricevuto il 5G

Chiariamo subito che né ho. Mobile né Vodafone hanno rilasciato comunicazioni ufficiali in merito, e neanche aggiornato le condizioni di utilizzo dei servizi, ma in questi giorni diversi clienti dell'operatore hanno iniziato a notare che il loro telefono mostrava l'icona 5G.

Come potete vedere dagli screenshot , il telefono era effettivamente connesso a una rete 5G, dato confermato dalle velocità ottenute con lo speed test.

La notizia è stata confermata indirettamente anche dall'assistenza di ho. Mobile . A un'affermazione di un utente sulla pagina Facebook dell'operatore di un paio di giorni fa, è stato infatti risposto "Ciao […], Shhh.. non dirlo a nessuno, continua a seguirci..".

Non solo, ma anche il servizio clienti di ho. Mobile, contattato da MondoMobileWeb, ha dichiarato che l'operatore ha deciso di abilitare a scaglioni il 5G ai propri clienti che possiedono un dispositivo 5G compatibile e sono sotto copertura Vodafone 5G.

Al momento non sappiamo se l'attivazione sia collegata all'attivazione del programma ho+ o Ho il Turbo, ma probabilmente sì, visto che questi programmi consentono di accedere a una velocità di navigazione doppia (fino a 60 Mbps su rete 4G).

Ricordiamo infatti che attualmente ho. Mobile consente ai propri clienti di navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e in upload, mentre attivando ho+ e Ho il Turbo si arriva a 60 Mbps sia un download che upload.

Finora l'unico operatore virtuale su rete Vodafone ad avere abilitato il 5G è 1Mobile, che lo ha reso disponibile con due offerte dedicate o al prezzo di 0,99 euro al mese da aggiungere a quello della propria offerta.

Aggiorneremo l'articolo in caso di conferme ufficiali da parte di ho. Mobile.