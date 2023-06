Piacere ho.lly! Ecco la nuova ambasciatrice virtuale di ho. Mobile

Ieri sera in piazza Duomo a Milano si è tenuto il concerto a scopo benefico Love Mi 2023, un evento completamente gratuito ideato da Fedez, e per l'occasione ho. Mobile ha festeggiato il suo quinto compleanno presentando la sia virtual ambassador ho.lly (a proposito, ecco come creare un avatar 3D per Instagram).

ho.lly, che ieri sera ha interagito con il pubblico e con il content creator e conduttore Matteo Pelusi, è un avatar 3D creato dalla startup 2WATCH, vincitrice dell'edizione 2022 del bando Vodafone "Action for 5G".