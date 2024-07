I nuovi clienti ho. Mobile risparmieranno se sceglieranno la eSIM

ho. Mobile ha ufficialmente diminuito il costo da pagare per l'attivazione di una eSIM da parte dei nuovi clienti: si tratta di una spesa pari a 1,99 euro, ovvero 3 euro in meno rispetto al passato (4,99 euro). Tuttavia, a questa cifra andrà sommato il nuovo costo di attivazione - introdotto dal 1° luglio - di 2,99 euro e che è previsto per quasi tutte le offerte. Dunque, complessivamente l'utente dovrà comunque sostenere una spesa di 4,98 euro.

Per i già clienti ho. Mobile, invece, che vorranno sostituire una SIM fisica con una eSIM, occorrerà prevedere una spesa di 9,99 euro. Ovviamente, così come sottolineato l'operatore, è necessario avere uno smartphone compatibile.