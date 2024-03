Anche ho. Mobile verrà integrato con Fastweb?

Nella giornata di ieri, 15 marzo, è arrivata l'ufficialità degli accordi vincolanti di Swisscom con il gruppo Vodafone per l'acquisizione del 100% della divisione italiana per 8 miliardi. L'obiettivo, poi, sarà quello di integrare Vodafone con Fastweb. In tal senso, sembrerebbe che nell'operazione sia incluso anche ho. Mobile, l'operatore virtuale proprio di Vodafone.

Entrando nel vivo della notizia, seppur nei comunicati ufficiali non si è fatto riferimento all'operatore virtuale, stando ad alcune fonti l'operazione includerebbe anche la controllata VEI (Vodafone Enabler Italia), tramite la quale opera proprio ho. Mobile. Insomma, se le cose stessero così, anche l'operatore virtuale verrebbe integrato con Fastweb. In ogni caso, ho. Mobile è citata nel documento con cui Swisscom ha presentato agli analisti l'operazione riguardante Vodafone Italia.