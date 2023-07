Ho. Mobile continua a regalare ricariche: ho. Tanti Amici 2.0 prorogata

Ho. Tanti Amici è arrivata alla versione 2.0, pur non modificando il concetto che è alla sua base. La promozione prevede che i clienti Ho. Mobile possono invitare potenziali nuovi clienti ad attivare una delle offerte dell'operatore. Questo invito avviene per mezzo della generazione di un codice univoco .

Tra le promozioni più interessanti e popolari troviamo quella che regala ai clienti ho. Mobile delle ricariche telefoniche in base a specifici criteri. Stiamo parlando di ho. Tanti Amici , la promozione che è stata appena prorogata fino a gennaio 2024 .

Ho. Mobile è l'operatore virtuale arrivano in Italia da ormai diversi anni e che si rivela da sempre molto attivo nel settore delle offerte mobile . Parallelamente alle offerte che propone, l'operatore propone anche delle promozioni per i suoi clienti.

Se l'invitato attiva una nuova offerta ho. Mobile usando tale codice allora riceverà 5 euro di ricarica omaggio. In questo caso anche il cliente che l'ha invitato riceverà una ricarica omaggio pari a 5 euro.

Nel caso in cui l'invitato attiva la nuova offerta con contestuale portabilità del numero da specifici operatori, allora sia l'invitato che l'invitante riceveranno 10 euro di ricarica omaggio.

Gli operatori da cui effettuare la portabilità compatibili con la ricarica omaggio da 10 euro sono: Iliad, Kena, Coop Voce, Digi Mobil, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTmobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Elite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies.

Il numero massimo di inviti riscattabili per ogni cliente ho. Mobile sono 10. Questo significa che tutti i clienti ho. Mobile potranno riscattare al massimo 10 ricariche omaggio con la promozione ho. Tanti Amici 2.0. Al raggiungimento dei 10 invitati che effettivamente hanno raccolto l'invito, attivando quindi un'offerta ho. Mobile, i clienti ho. Mobile riceveranno una ricarica extra da 50 euro.

Questo significa che i clienti ho.

Mobile potranno ricevere fino a 150 euro di ricariche omaggio, ammesso che tutti gli invitati accetteranno l'invito con richiesta di portabilità dagli operatori indicati in precedenza.

La promozione che abbiamo appena descritto sarà disponibile almeno fino a gennaio 2024, visto che l'operatore ha appena deciso di prorogarla per ulteriori 6 mesi rispetto alla scadenza precedente. Potete generare i codici invito direttamente tramite la sezione chiamata Porta tutti in ho. nell'app ho. Mobile per dispositivi Android e iOS.