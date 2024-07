ho. Mobile vi segue anche in vacanza: in arrivo un nuovo contatore nell'app

Ormai è piena estate, ma non tutti sono già partiti per svolgere le proprie ferie altrove e ho. Mobile sembra pensare proprio a queste persone. Infatti, l'operatore virtuale di Vodafone ha rilasciato un aggiornamento per la sua app , che introduce ciò che molti utenti aspettavano: un contatore per il roaming in UE .

Il contatore per il roaming

Fino ad ora all'interno dell'app di ho. Mobile era possibile verificare il proprio credito, il consumo dell'offerta sottoscritta (quindi i Giga, i minuti e gli SMS rimanenti), quando ci sarà il prossimo rinnovo e quanto traffico dati era possibile utilizzare al massimo in roaming in Europa in base all'offerta.

Adesso è stato effettuato un aggiornamento che chi ha in programma un viaggio all'estero aspettava: all'interno dell'app è stato introdotto un nuovo contatore, che indica il consumo dei Giga disponibili per il roaming in UE e, quindi, è possibile capire a colpo d'occhio quanti ne sono rimasti.

Dove trovare il nuovo contatore? Dopo aver aperto il menu sulla destra, si seleziona la voce "La mia offerta" e lì è possibile trovare il nuovo contatore che riporta il consumo dei Giga in roaming, riprendendo lo stile del contatore presente nella pagina iniziale per l'offerta attiva in Italia.

Ho. Mobile è uno degli operatori in grado di garantire delle soluzioni interessanti: infatti, se aveste in mente di cambiare il vostro operatore, vi consigliamo di consultare la nostra selezione di migliori offerte sotto i 7 euro e quella delle migliori offerte sotto i 10 euro, entrambe aggiornate con cadenza mensile, dove trovare le proposte di ho. Mobile.

Per ottenere il nuovo contatore, bisogna semplicemente aggiornare l'app di ho. Mobile, portandola così alla versione 1.22.5 su iOS e alla versione 1.22.7 su Android.