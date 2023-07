ho. Mobile sbanca tutti con la nuova offerta

Come al solito per questo tipo di offerte, ho. Mobile ricorda che la portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall'attivazione della SIM, pena il ritorno alla tariffa da 17,99 euro al mese.

Ma abbiamo detto che l'offerta è disponibile solo per i nuovi clienti che provengono da alcuni operatori, ecco l'elenco: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Elimobile (Elite Mobile), Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), BT Italia, Withu, Enegan, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile o Italia Power.

Ricordiamo che per tutte le offerte ho. Mobile gli utenti possono scegliere tra rinnovo su credito residuo o con servizio di autoricarica.

Per quanto riguarda il roaming in Unione Europea, è possibile usare senza costi aggiuntivi tutti i minuti e gli SMS inclusi nelle offerte, mentre i dati disponibili sono, fino al 31 dicembre 2023, 10,10 GB. Ricordiamo infine che ho. Mobile ha attivato la possibilità di utilizzare lo SPID come modalità di attivazione per le SIM con consegna a casa.

Qui trovate tutti i dettagli dell'offerta.