Potrebbe mancare poco all'arrivo del 5G di ho. Mobile

Notizie in arrivo per i clienti di ho. Mobile. Dopo la sperimentazione del 5G per coloro i quali hanno attivato l'opzione ho. + oppure ho. Turbo, dall'8 maggio dovrebbe arrivare l'abilitazione definitiva alla rete 5G di Vodafone Italia. In particolare, nelle scorse ore, sui social l'operatore semivirtuale ha ufficializzato l'arrivo di "una novità gigante".

Il testo, infatti, specifica che "Stiamo per svelarvi una news GGGGGrandiosa! Attiva subito le notifiche per scoprire cos'è". Ovviamente è palesemente chiaro l'indizio delle 5 lettere G nel testo sopracitato. In attesa di ulteriori novità, per chi non lo sapesse ancora, ho. Mobile è un marchio di VEI, società controllata al 100% da Vodafone Italia. L'operatore virtuale, che si appoggia sulla rete mobile Vodafone in 2G e 4G, si occupa esclusivamente del mercato consumer ricaricabile del settore mobile.