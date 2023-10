ho. Mobile proroga la scadenza di ho. Ambassador: si potranno ottenere fino a 150 euro di buoni Amazon

L'operatore virtuale ho. Mobile consente ancora la partecipazione a ho. Ambassador, che permette di ottenere fino a 150 euro di buoni Amazon a seconda di quanti amici si convincono a passare a questo operatore. Complessivamente sarà possibile invitare fino a 15 amici, ricevendo un buono Amazon di 50€ per ogni 5 amici che passano a ho. Mobile. Dunque, ogni cliente potrà ricevere fino a 150€ di buoni sconto, mentre ogni invitato che accetta la proposta verrà gratificato con una ricarica omaggio di 5 euro.

Per partecipare occorrerà creare il Referral, ovvero un nickname o un hashtag dedicato e che si può ottenere attraverso la sezione "Porta tutti in ho", presente nell'app ufficiale o sul sito ufficiale. Successivamente, basterà condividere questo dettaglio con gli amici che si intende invitare. Infine, per portare a termine l'attività, non sarà sufficiente attivare la SIM: gli amici invitati, infatti, dovranno anche effettuare il primo rinnovo mensile dell'offerta scelta. Il buono regalo Amazon, poi, potrà essere richiesto accedendo alla sezione "Porta tutti in ho".