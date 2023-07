ho. Mobile per i paesi extra UE: nuova tariffa a costo fisso per internet e chiamate

"Miglioriamo di continuo la nostra app. Con questa versione introduciamo una nuova offerta per le tue vacanze all'estero!" . Con questa frase, apparsa nell'app ufficiale dell'operatore, ho. Mobile annuncia la sua nuova soluzione pensata per chi ha in programma per quest'estate un viaggio fuori dai confini Europei : ho. Giramondo . L'opzione è aggiuntiva e da la possibilità, con un costo fisso giornaliero , di effettuare telefonate, inviare SMS e sfruttare la connessione ad internet.

L'offerta in dettaglio

L'offerta è disponibile per un periodo prestabilito a partire dal 30 giugno 2023 fino al 9 agosto 2023, al termine del quale l'opzione cesserà automaticamente, senza ulteriori costi per l'utente. Sono compresi un determinato quantitativo giornaliero di minuti, SMS e traffico di rete variabili in base al paese di utilizzo ed è possibile verificare tramite l'applicazione le diverse opzioni di utilizzo.

Per l'attivazione da app (possibile anche mentre si è ancora in Italia) basterà andare alla sezione "Estero", aprire la pagina dedicata all'offerta tramite il banner, poi "Scopri i costi per Paese" e concludere cliccando su "Attiva al primo utilizzo" dopo aver selezionato il paese interessato.

L'SMS di conferma ci informerà sulla buona riuscita della procedura.

La reale attivazione dell'offerta scatterà comunque alla prima connessione, al primo SMS o alla prima telefonata effettuata all'estero (con conseguente pagamento quindi solo in caso poi di effettivo utilizzo) e sarà valida fino alle 24:00 (fuso orario italiano) del giorno stesso. Successivamente l'opzione continuerà a rinnovarsi sempre secondo la stessa procedura, conteggiando la giornata a partire dalle ore 00:00 italiane. Il costo fisso giornaliero sarà di 3 o 6 euro in base al paese.

Superate le soglie di utilizzo previste dall'offerta, verranno applicate le tariffe a consumo previste dallo stesso luogo (come se ci si trovasse nello stesso paese ma senza aver attivato ho. Giramondo).

La disattivazione dell'offerta è possibile in ogni momento tramite applicazione accedendo alla sezione Estero nell'area dedicata alla propria offerta. Dopo la disattivazione sarà possibile continuare a utilizzare minuti, SMS e traffico di rete fino alle ore 24:00 del fuso orario italiano.