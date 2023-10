I controlli per la domotica di Android ora funzionano con Home Assistant

La parte fastidiosa è che i dispositivi domotici sono prodotti da tantissime aziende, e alcune di queste chiaramente non sono immediatamente compatibili con i controlli smart che troviamo su Android. Ma per coloro che hanno questo tipo di dispositivi e vogliono controllarli da Android non è tutto perduto.

Lo scorso settembre è stato infatti rilasciato, un po' in sordina, il supporto di Home Assistant per i controlli integrati nei dispositivi Android.

Home Assistant è un hub di automazione, completamente open-source, che può essere eseguito in locale sulla rete dell'utente, garantendo così maggiore velocità e riservatezza rispetto a soluzioni basate sul cloud.

Grazie a questo supporto, potrete avere a portata di tap anche i controlli di quei dispositivi che non siano compatibili nativamente con Android, ma con Home Assistant (che dovrete già aver configurato sulla vostra rete). Gli screenshot in galleria mostrano un esempio, ma logicamente i casi possono essere molteplici.

L'alternativa finora poteva essere l'app ufficiale di Home Assistant, ma non è così immediata come dei controlli integrati a livello di sistema. Detto questo, rispetto a sistemi cloud che sono immediatamente disponibili, Home Assistant richiede un po' di know-how in più, perché deve essere prima installato e configurato dall'utente per poter funzionare.