La home page desktop di Google potrebbe cambiare volto: in test l'aggiunta del feed Discover

Google Discover è sicuramente una delle caratteristiche principali quando si pensa alla home di uno smartphone Android, grazie alla quale l'utente può disporre di un rapido accesso a notizie e varie informazioni. Secondo quanto mostrato in uno screenshot di MSPowerUser, l'azienda di Mountain View starebbe testando l'aggiunta del feed Discover anche alla storica home page del suo browser, mostrando titoli di notizie, previsioni del tempo, risultati sportivi e informazioni sulle azioni di alcune società.

Lara Levin, portavoce di Google, in una dichiarazione rilasciata a The Verge ha sottolineato che si tratta di un esperimento attualmente in corso in India.