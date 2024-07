HomePod Mini ha un nuovo colore, che tutti pensavano ci fosse già

Nelle scorse ore Apple ha ufficializzato una nuova opzione di colore per HomePod mini : ora sarà possibile ordinare il dispositivo di Cupertino nella tonalità Mezzanotte . L'altoparlante smart di Cupertino è realizzato con un tessuto a rete riciclato al 100% e, nonostante un'altezza di circa 8 cm, riesce a garantire un'ottima qualità audio.

Il nuovo colore di HomePod mini

Come già accennato all'inizio, non si tratta di un nuovo modello di HomePod mini. Difatti, Apple ha soltanto ufficializzato un nuovo colore - Mezzanotte - in cui sarà disponibile l'altoparlante smart. A riguardo, ricordiamo che è stato lanciato sul mercato nel novembre 2020 e consente agli utenti di sfruttare varie funzionalità, a partire dall'ascolto dei brani di Apple Music oppure, tramite Siri, gestire le attività quotidiane e la Smart Home.

L'HomePod mini nella colorazione Mezzanotte è disponibile già da ora per l'ordine sull'App Store online. Le consegne, invece, inizieranno il 17 luglio. Il prezzo di vendita rimane lo stesso, ovvero 109 euro.

Dunque, da ora l'HomePod, oltre che nei colori bianco, blu, giallo e arancione, sarà disponibile anche in questa inedita tonalità.