Honor Magic V3 punta a essere ancora più sottile: ecco le prime immagini ufficiali

Non solo, ma su Weibo è anche apparsa un'immagine di Honor Magic Vs3 , una versione più economica di Magic V3 che verrà presentata in contemporanea.

Le prime immagini dei nuovi pieghevoli Homor

La prima immagine di Honor Magic V3 è stata condivisa su Weibo oggi da un leaker, per poi essere condivisa poche ore dopo dalla stessa Honor.

Il telefono presenta un pannello in finta pelle arancione sul retro, con un sottile bordo dorato che si distacca notevolmente dalla recente tendenza dei produttori di telefoni di proporre bordi piatti.

Il blocco fotocamere posteriore, di forma circolare inserito in un ottagono, è piuttosto prominente ed è notevolmente diverso da quanto visto sul precedente Magic V2.

Composto da tre obiettivi, richiama lo stile di design che abbiamo apprezzato sull'ottimo Honor Magic 6 Pro.

L'obiettivo periscopio si trova in alto, mentre gli altri due sono nella fila inferiore.

Altri dettagli non sono stati condivisi, ma da precedenti anticipazioni sappiamo che dovrebbe essere ancora più sottile di Honor Magic V2, che da chiuso misura appena 9,9 mm di spessore.

Inoltre sarà dotato di chip Snapdragon 8 Gen 3, avrà il supporto per "5.5G" e la connettività satellitare in Cina e peserà tra 220g e 229g. La batteria sarà compresa tra 5.000 mAh e 5.990 mAh e avrà il supporto per la ricarica cablata da 66 W. La fotocamera principale "occhio d'aquila" sarà da 50 MP, mentre la porta USB Type-C sarà di tipo "ultra sottile".

Anche Magic Vs3, oggetto di un leak su Weibo, presenta un retro in pelle vegana, ma di colore nero. Il blocco fotocamere è sempre centrale e ottagonale, mentre la fotocamera zoom non dovrebbe essere un periscopio, come ci si potrebbe attendere dalla sua natura più "economica".