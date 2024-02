Honda annuncia l'aggiornamento a CarPlay wireless, ma non è gratis

Avere un sistema di infotainment , che si tratti di Android Auto o CarPlay , wireless è il sogno di tanti. Non avere la necessità di un cavo per connettere il proprio telefono alla propria auto è sicuramente una grossa comodità. Honda sta portando questa novità per alcuni suoi clienti.

Honda ha infatti riferito che tutti coloro che sono residenti in USA e hanno una Accord potranno prendere appuntamento in concessionaria per installare questo nuovo aggiornamento. Questo non è gratuito: la casa automobilistica richiede 112 dollari per l'aggiornamento, più una cifra non specificata per la manodopera. Ci aspettiamo che questo secondo importo possa variare in base alla concessionaria scelta.

Chiaramente l'aggiornamento appena annunciato da Honda non è obbligatorio, e pertanto i suoi clienti saranno liberi di non effettuarlo.

Si stima che attualmente negli Stati Uniti ci siano circa 630.000 modelli Accord compatibili con questo aggiornamento, sarà interessante vedere quanto opteranno per pagare e installarlo.

Honda non ha fatto alcun riferimento all'estensione di questo aggiornamento ad altri suoi modelli in altre regioni geografiche, come l'Europa. Staremo a vedere se in futuro proporrà lo stesso approccio anche dalle nostre parti. Voi sareste disposti a pagare tali cifre per avere Android Auto o CarPlay wireless?