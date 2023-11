I nuovi Honor 100 e 100 Pro ufficiali: il nome dice tutto

Honor 100 | Honor 100 Pro: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

La serie Honor 100 arriva in quattro colorazioni: Moon Shadow White, Bright Black, mentre Monet Purple e Butterfly Blue arriveranno con la realizzazione in pelle e solo per la variante Pro.

Al momento sono stati annunciati esclusivamente per il mercato cinese.

I prezzi di lancio in Cina sono molto interessanti: si parla di circa 340 euro per la versione più economica di Honor 100 e di circa 450 euro per quella più economica di Honor 100 Pro, il quale in ogni caso non supera l'equivalente di circa 600 euro per la variante con più RAM e più storage interno. Staremo a vedere se in futuro arriveranno ufficialmente anche in Europa.