Honor 200 Lite ufficiale in Italia: il medio-gamma da 108 megapixel è già in sconto

Parliamo di Honor 200 Lite , uno smartphone che sta per debuttare in Italia a prezzo già scontato . Andiamo a vedere insieme le specifiche tecniche.

Honor ha appena annunciato un nuovo smartphone per il mercato europeo, e anche quello italiano. Si tratta di un modello di fascia media che arriva un po' a sorpresa, e che potrebbe sorprendere anche per la sua scheda tecnica.

Honor 200 Lite: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Honor 200 Lite arriverà in Italia nelle tre colorazioni Starry Blue, Cyan Lake, Black, che vedete anche nelle immagini in galleria. Al momento non è stato comunicato il prezzo ufficiale. Honor però ha annunciato che, registrandosi per l'acquisto entro il 6 maggio, si potrà beneficiare di 30 euro di sconto.

Ci aspettiamo che tale promozione valga esclusivamente per coloro che acquisteranno il dispositivo sullo store ufficiale dell'azienda.